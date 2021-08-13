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06:49 13.08.2021

На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках

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На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках

На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках, сообщила пресс-служба киевской областной госадминистрации.

"Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщиков услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", - сказал глава КОГА Василий Володин.

Как сообщается, сокращение стоимости проезда произошло на следующих направлениях: Вишневое - Киев; Боярка - Киев; Васильков; Кривое Озеро - Киев; Ирпень - Киев; Чабаны - Киев; Петровское - Киев; Крюковщина - Киев АС Киев; Крюковщина - Киев АС Южная.

Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

Теги: #киевская_область #украина #тарифы
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