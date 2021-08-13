События

05:54 13.08.2021

Трое харьковских полицейских, скрывавших преступления ради статпоказателей, предстанут перед судом

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Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении трех сотрудников полиции, подозреваемых в сокрытии тяжких преступлений (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Все трое подозреваемых были оперуполномоченными Холодногорского отдела полиции Харькова. Двоим из них объявлено о подозрении в феврале этого года, третьему - в мае.

По данным досудебного следствия, подозреваемые, стремясь к хорошим показателям, отказывались принимать заявления от пострадавших в результате грабежа и разбоя. Сведения об этих уголовных правонарушениях были внесены в ЕРДР и расследованы только после вмешательства областной прокуратуры во время досудебного расследования в уголовном производстве по фактам укрытия тяжких преступлений от учета.

Теги: #полицейские #украина #суд #харьков
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