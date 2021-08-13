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04:38 13.08.2021

В Киеве частично ограничат движение транспорта на ул. Осиповской

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В Киеве частично ограничат движение транспорта на ул. Осиповской в связи с ремонтом, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевавтодор".

"К 31 августа на улице Осиповского частично ограничено движение транспорта. На ул. Осиповского начинается средний ремонт. Обновлять участок от ул. Ветряные Горы до ул. Вышгородской", - говорится в сообщении.

Также обновят покрытие тротуаров. В течение 12 августа снимали старое асфальтовое покрытие.

 

Теги: #киев #украина #ограничение #транспорт
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