Двоих сотрудников "Львовгаза" задержали при получении взяток

Двоих должностных лиц АТ "Львовгаз" задержали сотрудники правоохранительных органов при получении неправомерной выгоды, сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

В пресс-службе отмечают, что речь идет о двух отдельных случаях.

В первом – инженер-метролог вымогал от гражданина 20 тыс. грн за содействие в опломбировании газового счетчика без отправки его на проверку и неприменение санкций за обнаруженные нарушения.

Во втором случае при получении взятки в размере 9 тыс. задержан специалист по административной деятельности одного из участков "Львовгаза". Он вымогал у своего подчиненного указанную сумму за то, что не будет создавать ему препятствий на работе.

Обоих сотрудников "Львовгаза" задержали при получении взяток.

В обоих случаях открыты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 363-3 УК Украины (принятие или получение неправомерной выгоды должностным лицом).