Депутат Богодуховского горсовета организовал группу "черных" лесорубов, которая вырубила деревьев почти на 800 тыс.грн

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 4 членов организованной группы, подозреваемой в незаконной вырубке деревьев (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что депутат Богодуховского городского совета Харьковской области, подыскав трех соучастников, создал организованную группу для систематической вырубки деревьев в лесозащитных полосах в Богодуховском районе. Целью незаконной деятельности лесорубов стало получение прибыли от реализации срубленной древесины", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, в течение 2020-2021 годов члены группы вырубили 86 ясеней. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 800 тыс. грн. С целью обеспечения возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест на сумму 1 млн 60 тыс.грн и подан иск на сумму почти 800 тыс. грн.