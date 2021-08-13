В ООН для борьбы с потеплением климата призывают закрыть угольные и газовые электростанции

В ближайшие четыре года мир будет иметь дело с пиком выбросов парниковых газов, и в последующее десятилетие нужно прекратить работу угольных и газовых электростанций, сообщает издание The Guardian со ссылкой на выводы третьей части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.

The Guardian уточняет, что первая часть этого доклада вышла в понедельник, а третья, посвященная способам сократить влияние человечества на климат, должна была быть опубликована в марте 2022 года. Однако ее черновик выложили в доступ раньше, поскольку, как объяснил изданию первым опубликовавший материал испанский журналист Хуан Бордера, часть авторов опасались искажения результатов исследования до официальной публикации: правительства имеют право вносить правки в конспекты доклада для лиц, принимающих политические решения.

Между тем, согласно докладу, для достижения цели - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию и добиться нулевого уровня выбросов в 2050 году - нужно сократить наполовину выбросы углекислого газа за следующее десятилетие.

Авторы указывают, что богатые люди в каждой стране несут больше ответственности за глобальное потепление, чем бедные. Так, на 10% лиц, наиболее ответственных за выбросы в мире и при этом наиболее богатых, приходится 36 - 45% общего объема выбросов углекислого газа: это в 10 раз больше, чем у 10% наиболее бедной части населения Земли, которое имеет отношение лишь к 3 - 5% выбросов.

При этом, отмечает The Guardian, особенную вину составители доклада возлагают на использование джипов и на употребление мяса, а также считают необходимым менять уклад жизни и бытовые привычки, включая рацион питания, особенно у богатого населения.

"Переход на диету с более высоким содержанием белков растительного происхождения в регионах с избыточным потреблением калорий и пищевых продуктов животного происхождения может привести к существенному снижению выбросов, а также принесет пользу здоровью... растительная диета может снизить выбросы до 50% в сравнении с обычным западным питанием, (способствующим - ИФ) интенсивным выбросам", - утверждается в документе.

В докладе также говорится, что отказ от домов с чрезмерными отопительными и охладительными системами, сокращение воздушных перевозок, меньшее использование энергопотребляющих устройств тоже может внести значительный вклад в снижение выбросов.

Документ упоминает экономические риски, связанные с замораживанием использования ископаемого топлива, что может выражаться в "триллионах долларов"; однако в докладе советуют сократить риски при помощи инвестиций в "низкоуглеродные товары и услуги".

Кроме того, составители отчета полагают, что для сдерживания потепления в рамках 1,5 градусов по Цельсию потребуются технологии для вывода углекислого газа из атмосферы планеты. Авторы считают, что забота о лесных и земельных ресурсах тоже позволит ограничить повышение температур, но эти меры не смогут компенсировать медленное сокращение выбросов в других отраслях человеческой деятельности. Также авторы выразили оптимизм по поводу удешевление технологий получения солнечной и ветровой энергии.

В понедельник МГЭИК ООН опубликовала доклад, согласно которому "многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет", а многие из изменений, которые уже начались, например, продолжающийся подъем уровня моря, будут "необратимыми на протяжении сотен тысяч лет".