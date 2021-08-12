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23:47 12.08.2021

Брюссель предупреждает талибов об ожидающем их непризнании в случае насильственного захвата власти

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Брюссель предупреждает талибов об ожидающем их непризнании в случае насильственного захвата власти

ЕС призывает движение "Талибан" незамедлительно остановить наступления, предупреждает талибов об изоляции и непризнании в случае захвата ими власти в Афганистане, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС призывает "Талибан" немедленно возобновить регулярные и структурированные переговоры по существу, немедленно остановить продолжающееся насилие и приступить к соблюдению режима всеобъемлющего и окончательного прекращения огня", - говорится в заявлении Борреля.

"Если власть захватят силой и восстановят Исламский Эмират (так называют свое правительство талибы - ИФ), "Талибан" столкнется с непризнанием, изоляцией, отсутствием международной поддержки, а также с перспективой продолжения конфликта и затяжной нестабильности в Афганистане", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что продолжающиеся нападения со стороны боевиков движения приносят "неприемлемые страдания жителям Афганистана".

"Мы призываем Исламскую Республику Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с "Талибаном" с единой точки зрения", - указал глава дипломатии ЕС.

Боррель заверил, что Брюссель стремится продолжить поддержку афганского народа, однако она будет зависеть от "мирного и всеобъемлющего урегулирования и уважения основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства".

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 12 афганских провинций и продолжают наступление.

Теги: #ес #афганистан #предупреждение #талибы
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