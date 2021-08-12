Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю мэра Николаевского горсовета

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю мэра Николаевского городского совета, который подозревается в хищении 27 млн гривень, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Так, суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в размере 3,5 грн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение заместителю мэра Николаева Сергею Кореневу в завладении им 27 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в городе.

10 августа НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили коррупционную схему, в результате которой громаде Николаева нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, речь идет о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Должностных лиц Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Следствие предполагало, что заместитель Николаевского головы попытается покинуть территорию Украины: он задержан в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе.

Мэра Николаева также повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.