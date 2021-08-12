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22:57 12.08.2021

США и Британия задействуют военных для вывоза дипломатов из Афганистана

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США и Британия задействуют военных для вывоза дипломатов из Афганистана

Командование США привлечет около 4 тыс. военных, а также перебросит в Кувейт резервную группу пехоты с целью обеспечить безопасный вывоз американских дипломатов из Афганистана.

"На первом этапе (операции задействуют - ИФ) три батальона пехоты, которые в данный момент находятся в введении Центрального командования США. Их перебросят в Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая в течение следующих 24-48 часов", - заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Три батальона пехоты будут насчитывать примерно 3 тыс. человек, и они станут подкреплением для тех сил, которые находятся в Кабуле", - уточнил Кирби.

Он отметил, что два батальона относятся к Морской пехоте США, а один - к армии.

По его словам, на втором этапе привлекут совместную группу армии США и ВВС США в составе 1 тыс. человек, которая будет обеспечивать вывоз лиц со специальными иммиграционными визами для афганцев. На третьем этапе в Кувейт на следующей неделе перебросят пехотную бригадную тактическую группу на случай, если понадобится обеспечить дополнительную безопасность в аэропорту.

Кирби подчеркнул, что переброска войск носит временный характер и касается лишь обеспечения безопасного вывоза части американского дипломатического персонала из Афганистана.

По данным издания The Daily Telegraph, Минобороны Великобритании на временной основе разместит войска в Афганистане для помощи подданным короны и дипломатам покинуть территорию страны.

Такое решение глава британского Минобороны Бен Уоллес принял в связи с ростом насилия и ухудшения ситуации в сфере безопасности в стране. Так, около 600 британских военных прибудут в Афганистан в ближайшие дни, чтобы обеспечить защиту и предоставить необходимую материально-техническую поддержку.

Как отмечает The Daily Telegraph, персонал в британском посольстве в Кабуле сократят до основного штата.

Британские войска также помогут ускорить программу по перемещению афганских переводчиков, которые работали с вооруженными силами Великобритании и сейчас сталкиваются с угрозой со стороны движения "Талибан".

Как сообщает в свою очередь издание The Guardian, Уоллес заявил, что Лондон занимается перемещением своего посольства в более безопасное место, ближе к центру столицы.

Ранее в четверг представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США в следующие недели снизят дипломатическое присутствие в Афганистане до базового уровня, и с целью обеспечить отъезд дипломатов временно перебросят в международный аэропорт Кабула дополнительные силы американских военных.

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.

Теги: #сша #военные #афганистан #переброска
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