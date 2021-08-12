26% паралимпийской сборной Украины составляют спортсмены, принимавшие участие в спартакиадах среди детей с инвалидностью

Спортсмены, принимавшие участие в спартакиадах среди детей с инвалидностью "Поверь в себя", составляют 26% национальной паралимпийской сборной Украины, а 57% пловцов-паралимпийцев, которые будут соревноваться в Токио, вышли из детско-юношеского спорта в системе профильного министерства, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Это результат работы нашей системы физической культуры и спорта людей с инвалидностью, которая работает благодаря совместным усилиям Национального комитета спорта инвалидов и Министерства молодежи и спорта Украины", - цитирует пресс-служба главы государства слова президента Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерия Сушкевича.

Как отмечается, важной поддержкой стал указ президента о введении стипендий для тренеров, работающих с детьми с инвалидностью.

Сушкевич отметил работу четы Зеленских в обеспечении доступа для людей с инвалидностью, в частности, к занятиям спортом.

Чемпионка и призер Паралимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 по легкой атлетике Лейла Аджаметова отметила, что паралимпийцы объединены стремлением к спортивным победам Украины. А тренер паралимпийской сборной команды по пауэрлифтингу Александр Алферов рассказал, что в паралимпийской сборной представят все украинские области, включая АР Крым.

Кроме того, во время церемонии чемпион Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк передал государственный флаг Украины знаменосцам национальной паралимпийской сборной - многократным чемпионам по плаванию Елизавете Мерешко и Виктору Смирнову.

26-летние Паралимпийские игры пройдут в Токио 24 августа - 6 сентября. Откроются игры 24 августа. В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. В Токио разыграют 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.