События

22:11 12.08.2021

26% паралимпийской сборной Украины составляют спортсмены, принимавшие участие в спартакиадах среди детей с инвалидностью

2 мин читать
26% паралимпийской сборной Украины составляют спортсмены, принимавшие участие в спартакиадах среди детей с инвалидностью

Спортсмены, принимавшие участие в спартакиадах среди детей с инвалидностью "Поверь в себя", составляют 26% национальной паралимпийской сборной Украины, а 57% пловцов-паралимпийцев, которые будут соревноваться в Токио, вышли из детско-юношеского спорта в системе профильного министерства, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Это результат работы нашей системы физической культуры и спорта людей с инвалидностью, которая работает благодаря совместным усилиям Национального комитета спорта инвалидов и Министерства молодежи и спорта Украины", - цитирует пресс-служба главы государства слова президента Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерия Сушкевича.

Как отмечается, важной поддержкой стал указ президента о введении стипендий для тренеров, работающих с детьми с инвалидностью.

Сушкевич отметил работу четы Зеленских в обеспечении доступа для людей с инвалидностью, в частности, к занятиям спортом.

Чемпионка и призер Паралимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 по легкой атлетике Лейла Аджаметова отметила, что паралимпийцы объединены стремлением к спортивным победам Украины. А тренер паралимпийской сборной команды по пауэрлифтингу Александр Алферов рассказал, что в паралимпийской сборной представят все украинские области, включая АР Крым.

Кроме того, во время церемонии чемпион Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк передал государственный флаг Украины знаменосцам национальной паралимпийской сборной - многократным чемпионам по плаванию Елизавете Мерешко и Виктору Смирнову.

26-летние Паралимпийские игры пройдут в Токио 24 августа - 6 сентября. Откроются игры 24 августа. В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. В Токио разыграют 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.

Теги: #паралимпиада #украина #спортсмены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:31 12.08.2021
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю мэра Николаевского горсовета

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю мэра Николаевского горсовета

21:52 12.08.2021
Чета Зеленских провели национальную паралимпийскую сборную Украины на 26-летние Паралимпийские игры в Токио

Чета Зеленских провели национальную паралимпийскую сборную Украины на 26-летние Паралимпийские игры в Токио

21:21 12.08.2021
Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое

Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое

20:00 12.08.2021
Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев для участия в Крымской платформе – канцелярия

Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев для участия в Крымской платформе – канцелярия

19:10 12.08.2021
Украина за 7 мес. сократила экспорт электроэнергии на 24,1%

Украина за 7 мес. сократила экспорт электроэнергии на 24,1%

19:05 12.08.2021
Киев направил в МИД РФ ноту с требованием прекратить противоправную практику отправки "гумконвоев" на Донбасс через неподконтрольный Киеву участок границы

Киев направил в МИД РФ ноту с требованием прекратить противоправную практику отправки "гумконвоев" на Донбасс через неподконтрольный Киеву участок границы

12:37 12.08.2021
Украина отправила Литве 38 тонн гумпомощи для усиления охраны границ от нелегальных мигрантов

Украина отправила Литве 38 тонн гумпомощи для усиления охраны границ от нелегальных мигрантов

15:25 11.08.2021
Минздрав ведет переговоры с Moderna для регистрации вакцины от COVID-19 в Украине

Минздрав ведет переговоры с Moderna для регистрации вакцины от COVID-19 в Украине

09:00 10.08.2021
В Одессе полицейские расследуют причины обрушения лифта в одном из жилых домов, никто не пострадал

В Одессе полицейские расследуют причины обрушения лифта в одном из жилых домов, никто не пострадал

08:44 10.08.2021
В Украине за сутки сделали 140 008 прививок от коронавируса

В Украине за сутки сделали 140 008 прививок от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины рекомендует украинцам, находящимся в Афганистане, немедленно покинуть страну

Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с долгами по зарплате

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

ПОСЛЕДНЕЕ

США и Британия задействуют военных для вывоза дипломатов из Афганистана

МИД Украины рекомендует украинцам, находящимся в Афганистане, немедленно покинуть страну

Строительство Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам Украины находится на финальной стадии – Кличко

Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с долгами по зарплате

Кличко анонсировал появление в Киеве скульптурной композиции, посвященной Ивану Франко

Глава Минобороны Литвы: переписка МИД была украдена хакерами в ноябре прошлого года, нынешняя атака не увенчалась успехом

Зеленский пожелал украинским спортсменам успешного выступления на Паралимпийских играх в Токио

Талибы захватили Герат - третий по величине город Афганистана - СМИ

"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

Минкультуры расширило перечень проектов в рамках программы "Большая реставрация" на 2021 год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА