13 августа: Какой сегодня праздник

13 августа в ряде стран мира отмечают Международный день левши - людей, пишущих левой рукой и вообще отдающих ей предпочтение. Левшей насчитывается от 5 до 15% населения Земли. Мужчин среди них больше, чем женщин. Среди левшей больше людей с высоким IQ (выше 140).

Среди украинцев-левшей Степан Бандера, Святослав Вакарчук, Семен Глузман, Мила Йовович.

Какой сегодня праздник по церковному календарю?

Православные христиане сегодня чтят память святого Евдокима Каппадокиянина. Он жил в IX веке в Каппадокии при императоре Феофиле и был праведником: дав обет целомудрия и безбрачия, даже не смотрел в сторону женщин. За целомудренную жизнь император даровал ему пост правителя Харсианской области. В 33 года Евдоким умер. Больше чем через год мать вернулась к месту его погребения, чтобы поклониться могиле сына. Когда гроб по ее просьбе открыли, оказалось, что тела святого не коснулось тление — мощи благоухали.

Также, 13 августа, православные христиане проводят заговенье перед началом Успенского поста.

13 августа именины у Евдокима, Антона, Арсения, Вениамина, Вольдемара, Георгия, Василия, Дениса, Степана, Юрия, Елизаветы, Анны.

Какой сегодня праздник по народному календарю?

В Евдокимов день было принято обязательно выходить в поле или огород, чтобы поработать. Крестьяне на Евдокима совершали особый обряд: заговаривали борону, чтобы зубья не ломались. Орудие труда благодарили вслух.

Приметы:

Сильный ветер в этот день предвещает снежную зиму.

С утра густой туман — жди обилия грибов.

Если с утра туман быстро рассеивается — день будет солнечным.

Что еще отмечают 13 августа?

День встреч;

День шума в ракушке;

День женщин (Тунис);

День бифштекса (США)

В этот день:

1907 — В Нью-Йорке пущено первое такси.

1912 — французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.

1914 — Царское правительство России ввело военную цензуру и запретило выпуск печатных изданий на украинском языке.

1937 - При попытке перелететь через Северный полюс самолет ДБ-А прислал радиограмму об отказе крайнего правого двигателя, о плохих метеоусловиях, после этого связь с самолетом была потеряна. Так пропал без вести 35-летний летчик Сигизмунд Леваневский, национальный герой США, Герой Советского Союза №2 (1934). Единственный в СССР, чей самолет был покрашен в цвета родового герба шляхтича.

1942 — премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бэмби".

1952 — Германия и Япония вошли в состав Международного валютного фонда.

1958 —Впервые прозвучал термин "расстрелянное возрождение" в письме Ежи Гедройца к Юрию Лавриненко.

1966 — в Тунисе запрещены мини-юбки.

2002 — на одном из гавайских островов состоялось бракосочетание знаменитого актёра и дочери "Короля рок-н-ролла" — вступили в законный брак Николас Кейдж и Лиза Мария Пресли. Пара прожила в официальном браке всего 109 дней, прежде чем расстаться навсегда.