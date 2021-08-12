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20:56 12.08.2021

МИД Украины рекомендует украинцам, находящимся в Афганистане, немедленно покинуть страну

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МИД Украины рекомендует украинцам, находящимся в Афганистане, немедленно покинуть страну

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам, которые всё еще находятся в Афганистане, немедленно покинуть территорию указанного государства.

Соответствующие рекомендации обнародованы на сайте МИД Украины в четверг.

"В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Исламской Республике Афганистан, министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем, кто все еще находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию", - отмечают украинские дипломаты.

Они подчеркивают, что в случае угрозы для жизни или здоровья украинцев, либо возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого входит Афганистан.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась, боевики организации "Талибан" за короткий промежуток времени захватили столицы одиннадцати афганских провинций и продолжают наступление.

Теги: #афганистан #рекомендации #мид
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