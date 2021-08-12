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20:53 12.08.2021

Строительство Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам Украины находится на финальной стадии – Кличко

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Строительство Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам Украины находится на финальной стадии – Кличко

В Киеве завершают строительство Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам Украины, сообщил лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице уже на финальной стадии сооружение Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам Украины. Мемориал, капсулу в строительство которого заложили год назад, мы возводим на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи", - цитирует Кличко пресс-служба Киевсовета.

Столичный мэр отметил, что сейчас завершают работы по монтажу композиции. Она будет из гранита и металла. Ступени к скульптурной композиции уже построили. Специалисты выполняют мощения основной площадки гранитными плитами, выкладывают тротуарную плитку.

Также обустроили освещение, полив, заменили коммуникации под объектом. Начали и работы по благоустройству территории.

"Столичная власть реализует проект по сооружению Мемориала памяти погибшим киевлянам – защитникам Украины, поскольку наш общий долг - отдать дань уважения и увековечить память о наших героях. Тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины", - подчеркнул Кличко.

 

Теги: #киев #мемориал #кличко #удар
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