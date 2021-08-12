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20:23 12.08.2021

Кличко анонсировал появление в Киеве памятника Ивану Франко

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Кличко анонсировал появление в Киеве памятника Ивану Франко

Место под памятник Ивану Яковлевичу Франко в столице определено, его сооружение начнется в скором времени.

Соответствующее заявление сделал лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, выражая сожаление по поводу смерти внука Франко Роланда Тарасовича.

"Столица по обращению Международного фонда Ивана Франко определила место, где в конце августа будет установлен камень и вскоре построят скульптурную композицию Каменяру. Композицию, которую возведет Международный фонд Ивана Франко, установят на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому", - написал Кличко.

Лидер "УДАРа" также выразил сожаление по поводу смерти внука Ивана Франко - Роланда Тарасовича и благодарность за его участие в жизни партии.

"Грустно и больно терять самых преданных патриотов Украины. Буквально несколько недель не дожил Роланд Тарасович Франко до события, о котором так мечтал: установление камня на месте, где впоследствии возведут скульптурную композицию великому украинцу Ивану Франко. Мы были знакомы с Роландом Тарасовичем лично. Также, во время парламентской кампании 2012 года, он был активным членом "УДАРа", всегда поддерживал общественные и культурные мероприятия партии. Всегда радостно общался с молодежью. Был очень добрым, искренним и мудрым человеком. Света Вам память, Роланд Тарасович", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, 11 августа на 90-м году жизни скончался последний внук Ивана Франко Роланд Тарасович.

Он был председателем правления Международного фонда Ивана Франко, ученым-инженером и общественным деятелем. Прощание состоится в пятницу, 13 августа в помещении Института филологии университета им. Шевченко в Киеве.

 

Теги: #киев #франко #памятник
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