События

20:00 12.08.2021

Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев для участия в Крымской платформе – канцелярия

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Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев для участия в Крымской платформе – канцелярия

Польский президента Анджей Дуда в августе посетит Киев и примет участие в инаугурационном саммите платформы по деоккупации Крымского полуострова ("Крымская платформа"), а также в праздновании Дня независимости Украины.

"23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости Украины в Киеве", - говорится в официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте главы польского государства.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

Официально деятельность "Крымской платформы" будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве. Своё участие в саммите уже официально подтвердили 38 государств.

 

Теги: #президент #польша #визит #украина
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