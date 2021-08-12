События

19:25 12.08.2021

Зеленский пожелал украинским спортсменам успешного выступления на Паралимпийских играх в Токио

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Зеленский пожелал украинским спортсменам успешного выступления на Паралимпийских играх в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал спортсменам украинской паралимпийской сборной успехов и побед на летних Паралимпийских играх в Токио.

"Я искренне желаю всем вам успехов в Токио. Вдохновляйте, заряжайте, побеждайте и обязательно возвращайтесь домой. Мы будем поддерживать вас все вместе, всем сердцем и ждать всем народом. Слава вам. Слава Украине", - заявил Зеленский во время церемонии проводов паралимпийской сборной Украины в Токио.

Он также сообщил о предоставлении украинским паралимпийцам профессиональной летней базы. "Уже пора. 30 лет прошло. Я уверен, что она никогда не будет иметь проблем с финансированием и не должна появиться через десятилетия. Это наше обязательство в знак уважения к вам и ко всему, что вы делаете для нашей страны", - добавил он.

Летние Паралимпийские игры 2020 пройдут в столице Японии Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Теги: #олимпиада #паралимпийцы #токио
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