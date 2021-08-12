События

19:03 12.08.2021

"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

2 мин читать
"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

"Укрзализныця" с 19 сентября ускоряет железнодорожное сообщение с Закарпатьем, сообщается на сайте компании в четверг.

Отмечается, что с 19 сентября начнет курсировать двухгрупный поезд №13/14-113/114 "Киев - Солотвино, Чоп", благодаря которому значительно сократится время в пути. Ранее на маршруте курсировал поезд №13/14 Киев - Чоп - Солотвино.

Из Киева поезд будет отправляться в 17:11, а в Солотвино прибывать в 11:19 (вместо 13:52, как было ранее). В обратном направлении поезд будет отправляться с 20 сентября в 16:50 (вместо 14:55), а в Киев будет прибывать в 10:44.

Кроме того, теперь маршрут поезда №13/14 будет проходить через станции "Стрый", "Славское", "Свалява" и "Мукачево", а маршрут поезда №113/114 - через станции "Самбор", "Турка", "Сянки", "Перечин" и "Ужгород". Соединять и разъединять поезда будут на станции Львов.

Это изменение графика позволит пассажирам поезда "Киев - Солотвино" сэкономить почти 175 тыс. часов в пути до конца года, указано в сообщении "Укрзализныци".

Кроме того, в период празднования Дня Независимости Украины компания удлиняет маршрут еще одного поезда. Так, 20 августа поезд "№64/63 будет курсировать по маршруту "Киев - Константиновка" (вместо "Киев - Харьков"). Отправление из Киева будет в 22:50, а прибытие в Константиновку в 10:20.

Поезд №64/63 изменит маршрут также 25 августа. В этот день он будет курсировать из Лисичанска в Киев (вместо маршрута "Харьков – Киев"). Со станции "Лисичанск" поезд отправится в 17:46, в Киев прибудет в 6:03. Время отправки из Харькова при этом не изменится. Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова в Лисичанск на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд №237 "Харьков – Лисичанск", который отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00.

На этой неделе "Укрзализныця" также добавляет вагоны к поездам по направлениям "Киев - Мариуполь", "Киев - Попасная", "Киев - Ужгород", "Киев - Херсон", "Киев - Харьков" и "Львов - Одесса".

Теги: #укрзализныця #поезда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 12.08.2021
Новое руководство "Укрзализныци" должно пересмотреть долгосрочные контракты на аренду грузовых вагонов - Лещенко

Новое руководство "Укрзализныци" должно пересмотреть долгосрочные контракты на аренду грузовых вагонов - Лещенко

11:41 12.08.2021
Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

10:40 12.08.2021
"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону, антикризисные меры необходимы - новый и.о. главы компании

"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону, антикризисные меры необходимы - новый и.о. главы компании

17:21 11.08.2021
"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону - новый и.о. главы компании

"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону - новый и.о. главы компании

17:12 11.08.2021
"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

14:11 11.08.2021
Кабмин назначил советника министра инфраструктуры Камышина и.о. главы правления "Укрзализныци"

Кабмин назначил советника министра инфраструктуры Камышина и.о. главы правления "Укрзализныци"

17:25 09.08.2021
Мининфраструктуры поддерживает предложение набсовета "Укрзализныци" о смене и.о. главы компании и создаст Антикризисный штаб УЗ при министерстве

Мининфраструктуры поддерживает предложение набсовета "Укрзализныци" о смене и.о. главы компании и создаст Антикризисный штаб УЗ при министерстве

16:41 09.08.2021
И.о. главы "Укрзализнцыи" решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника министра инфраструктуры

И.о. главы "Укрзализнцыи" решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника министра инфраструктуры

00:08 08.08.2021
Локомотив и первый вагон поезда Рахов - Киев сошел с рельсов вблизи Тернополя, пострадавших нет

Локомотив и первый вагон поезда Рахов - Киев сошел с рельсов вблизи Тернополя, пострадавших нет

15:14 06.08.2021
УЗ начинает электрификацию участка Черкассы - им. Т. Шевченко, работы планируется завершить в I кв.-2022

УЗ начинает электрификацию участка Черкассы - им. Т. Шевченко, работы планируется завершить в I кв.-2022

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с долгами по зарплате

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с долгами по зарплате

Кличко анонсировал появление в Киеве памятника Ивану Франко

Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев для участия в Крымской платформе – канцелярия

Глава Минобороны Литвы: переписка МИД была украдена хакерами в ноябре прошлого года, нынешняя атака не увенчалась успехом

Зеленский пожелал украинским спортсменам успешного выступления на Паралимпийских играх в Токио

Талибы захватили Герат - третий по величине город Афганистана - СМИ

Минкультуры расширило перечень проектов в рамках программы "Большая реставрация" на 2021 год

Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА