"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

"Укрзализныця" с 19 сентября ускоряет железнодорожное сообщение с Закарпатьем, сообщается на сайте компании в четверг.

Отмечается, что с 19 сентября начнет курсировать двухгрупный поезд №13/14-113/114 "Киев - Солотвино, Чоп", благодаря которому значительно сократится время в пути. Ранее на маршруте курсировал поезд №13/14 Киев - Чоп - Солотвино.

Из Киева поезд будет отправляться в 17:11, а в Солотвино прибывать в 11:19 (вместо 13:52, как было ранее). В обратном направлении поезд будет отправляться с 20 сентября в 16:50 (вместо 14:55), а в Киев будет прибывать в 10:44.

Кроме того, теперь маршрут поезда №13/14 будет проходить через станции "Стрый", "Славское", "Свалява" и "Мукачево", а маршрут поезда №113/114 - через станции "Самбор", "Турка", "Сянки", "Перечин" и "Ужгород". Соединять и разъединять поезда будут на станции Львов.

Это изменение графика позволит пассажирам поезда "Киев - Солотвино" сэкономить почти 175 тыс. часов в пути до конца года, указано в сообщении "Укрзализныци".

Кроме того, в период празднования Дня Независимости Украины компания удлиняет маршрут еще одного поезда. Так, 20 августа поезд "№64/63 будет курсировать по маршруту "Киев - Константиновка" (вместо "Киев - Харьков"). Отправление из Киева будет в 22:50, а прибытие в Константиновку в 10:20.

Поезд №64/63 изменит маршрут также 25 августа. В этот день он будет курсировать из Лисичанска в Киев (вместо маршрута "Харьков – Киев"). Со станции "Лисичанск" поезд отправится в 17:46, в Киев прибудет в 6:03. Время отправки из Харькова при этом не изменится. Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова в Лисичанск на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд №237 "Харьков – Лисичанск", который отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00.

На этой неделе "Укрзализныця" также добавляет вагоны к поездам по направлениям "Киев - Мариуполь", "Киев - Попасная", "Киев - Ужгород", "Киев - Херсон", "Киев - Харьков" и "Львов - Одесса".