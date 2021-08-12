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18:07 12.08.2021

Минкультуры расширило перечень проектов в рамках программы "Большая реставрация" на 2021 год

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Минкультуры расширило перечень проектов в рамках программы "Большая реставрация" на 2021 год

Министерство культуры и информационной политики расширило перечень проектов, которые будут реализованы в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 году.

"В связи с поступлением дополнительного финансирования для реализации программы "Большая реставрация" в перечень было добавлено 7 проектов, которые уже были предварительно отрейтингованы и которые будут реализованы в текущем году", - сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что обновленный перечень проектов, рекомендованный экспертной группой, был определен с учетом следующих критериев: объект, на котором будут реализовываться проекты работ, является объектом государственной формы собственности в области управления Минкультуры; для проведения фактических работ разработана проектно-сметная документация с экспертным отчетом; проведены все тендерные процедуры по отбору подрядчика и получена соответствующая разрешительная документация ГАСИ; способность заказчиком работ освоить заявленное финансирование в текущем году.

В частности, в перечень проектов, которые прилагаются к реализации в 2021 году в рамках программы "Большая реставрация" добавлены: ремонтно-реставрационные работы на памятнике архитектуры национального значения - трапезная Национального заповедника "София Киевская"; реставрация нескольких объектов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра"; реставрация фасадов памятника архитектуры национального значения-костела Святого Николая; реставрация нескольких объектов в Бережанах Тернопольской области.

Как сообщалось, в мае Министерство культуры и информационной политики огласило перечень из 22 проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, которые будут реализованы в 2021 году в рамках проекта "Большая реставрация".

Теги: #минкультуры #большая_реставрация
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