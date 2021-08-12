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17:52 12.08.2021

Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

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Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

Служба безопасности Украины заблокировала два международных канала контрабандной переправки в Украину наркотиков и прекурсоров, оптовые партии которых ввозились в страну под видом лекарственных средств и косметической продукции.

Как сообщает пресс-служба СБУ в четверг, среднемесячная "прибыль" злоумышленников составляла десятки тысяч долларов.

"На территории таможенного поста международного аэропорта "Борисполь" правоохранители разоблачили двух наркокурьеров. Злоумышленники пытались провезти в нашу страну партию псевдоэфедрина - прекурсора, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для того, чтобы скрыть противоправную деятельность, дельцы декларировали багаж как лекарственные средства. После переправки "товара" злоумышленники планировали реализовать его через собственную сеть дилеров.

"Установлено, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран", - подчеркивают в спецслужбе.

Там отмечают, что в ходе оперативно-следственных действий сотрудники СБУ установили организатора ячейки наркогруппировки в Украине. Сейчас решается вопрос о сообщении ему и другим участникам противоправной деятельности о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Кроме того, в Киеве задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков в нашу страну. Злоумышленники переправляли концентрированный каннабис из одной из стран Северной Америки под видом косметической продукции. Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи", - добавляют в СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что правоохранители задержали организатора наркотрафика при получении очередной "посылки".

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, ему сообщено о подозрении", - резюмируют в СБУ.

Теги: #наркотики #сбу #контрабанда
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