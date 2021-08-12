На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток 2 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток зафиксировано 2 обстрела. Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении", - сказано в сообщении в Facebook.

Состояние здоровья бойца - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ВСУ открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе.