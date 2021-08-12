События

17:15 12.08.2021

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

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СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

Служба безопасности Украины в пятницу, 13 августа, начнет масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба СБУ.

"Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенным к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

В спецслужбе призывают граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.) при необходимости передвижения по городу.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства", - подчеркивают в СБУ.

 

Теги: #донецкая_область #учения #сбу #луганская_область
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