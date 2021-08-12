События

17:10 12.08.2021

В Грузии на три недели останавливают муниципальный транспорт в связи с ростом заражений COVID-19

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В Грузии на три недели останавливают муниципальный транспорт в связи с ростом заражений COVID-19

Правительство Грузии с 14 августа по рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией вводит ряд ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Как сообщает администрация правительства Грузии, на три недели с 14 августа в городах останавливается работа муниципального транспорта, ограничения не коснутся работы междугороднего транспорта. Полностью запрещается проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий, кроме тех спортивных мероприятий, которые проводятся под международной эгидой. Останавливается работа детских развлекательных центров. Работа объектов питания будет разрешена до 23:00.

По информации администрации правительства, госучреждениям и частным предприятиям дается рекомендация максимально переводить сотрудников на удаленную работу.

"Минздрав продолжает работу по дополнительной мобилизации больничных коек", - сообщает администрация правительства Грузии.

По данным Минздрава, в последние две недели в Грузии резко увеличилось количество заражений коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки было выявлено более пяти тысяч зараженных.

Теги: #грузия #коронавирус
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