События

17:03 12.08.2021

Украинские морпехи провели корабельные боевые учения по противокорабельной, противоздушной и противоминной обороне

1 мин читать
Украинские морпехи провели корабельные боевые учения по противокорабельной, противоздушной и противоминной обороне

 Украинские морские пехотинцы, участвовавшие в многонациональных военных учениях "Agile Spirit-2021" в Грузии, вернулись в Одессу, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в четверг.

Отмечается, что во время перехода по морю из порта Поти (Грузия) в Одессу, который осуществлялся корабельной тактической группой в составе среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и патрульного катера "Славянск", морпехи провели ряд корабельных учений.

"При переходе по морю корабельная группа ВМС ВС Украины преодолела расстояние почти 1000 морских миль. Экипажем был проведен ряд корабельных боевых учений, среди которых противовоздушная, противокорабельная, противоминная обороны, борьба за живучесть корабля и тому подобное. Проведена тренировка по тактическому маневрированию и сигналопроизводству по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к корабельным учениям также привлекались морские пехотинцы, которые несли дежурство по наблюдению за воздушной и надводной обстановкой.

Теги: #грузия #учения #вмс_всу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 12.08.2021
СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

17:10 12.08.2021
В Грузии на три недели останавливают муниципальный транспорт в связи с ростом заражений COVID-19

В Грузии на три недели останавливают муниципальный транспорт в связи с ростом заражений COVID-19

11:35 12.08.2021
В Минобороны Украины прорабатывается вопрос достройки корабля "Владимир Великий" - Таран

В Минобороны Украины прорабатывается вопрос достройки корабля "Владимир Великий" - Таран

07:47 11.08.2021
Началась активная фаза российско-китайских учений

Началась активная фаза российско-китайских учений

04:59 11.08.2021
КНДР заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности

КНДР заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности

19:11 09.08.2021
На острове Змеином прошли совместные учения морпехов и спецназовцев

На острове Змеином прошли совместные учения морпехов и спецназовцев

16:25 09.08.2021
Зеленский в Николаевской области наблюдал за масштабными учениями

Зеленский в Николаевской области наблюдал за масштабными учениями

15:42 09.08.2021
Американские военные прибыли в Винницу для совместных учений

Американские военные прибыли в Винницу для совместных учений

13:56 09.08.2021
В Грузии возвращаются к повсеместному ношению масок

В Грузии возвращаются к повсеместному ношению масок

06:09 09.08.2021
Российская армия начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга, Северного Кавказа и во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

Российская армия начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга, Северного Кавказа и во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако

В МУС направлено сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму – Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

Университет им.Карпенко-Карого приглашает международные и общественные организации присоединиться к расследованию информации о домогательствах к студенткам

Таран о подготовке ко Дню независимости: отходим от советской системы организации парадов

Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ британец работал охранником посольства Британии в ФРГ

В Марше защитников Украины в День Независимости в Киеве ожидается участие около 30 тысяч человек - представитель оргкомитета

В Украину идет новая волна жары

Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако

Апелляция на домашний арест Чауса будет рассмотрена 16 августа – апелляционная палата ВАКС

В МУС направлено сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму – Венедиктова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА