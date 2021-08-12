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16:36 12.08.2021

Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ британец работал охранником посольства Британии в ФРГ

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Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ британец работал охранником посольства Британии в ФРГ

Британца, которого подозревают в работе на российскую разведку, зовут Дэвид Смит, и он служил охранником при посольстве Великобритании в Германии, сообщает в четверг газета The Guardian.

"57-летний подданный Великобритании Дэвид Смит был задержан во вторник после совместного расследования британских и немецких властей", - пишет газета, отмечая, что он не дипломат, а частный подрядчик, и соответственно не обладает дипломатическим иммунитетом.

Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик подтвердила, что задержание Дэвида Смита стало результатом тесного сотрудничества Британии и ФРГ на протяжении нескольких месяцев.

"Мы уже несколько месяцев участвовали в работе. Это очень хороший пример международного сотрудничества. Мы, конечно, тесно сотрудничаем с властями Германии, полицией Германии, прокуратурой и, конечно же, с правительством Великобритании", - отметила она.

"Если этому человеку будет предъявлено обвинение, мы поддержим проведение любого судебного разбирательства, где бы оно ни было", - добавила она.

Газета Daily Mail опубликовала фотографии из квартиры в Потсдаме задержанного мужчины. В ней обнаружили несколько российских флагов и атрибутов военной формы, книги на русском языке по психологии и саморазвитию. Несколько книг в его библиотеке посвящены истории Третьего рейха, в частности, про 12-ю танковую дивизию СС. Еще одна книга - роман бывшего сотрудника британской разведки Джона Ле Карре "Убийство по-джентельменски". Также в его двухкомнатной квартире обнаружили мягкие игрушки и приставку Play Station.

В минувшую среду телеканал Sky News сообщил, что британская служба безопасности MI5 осуществляла наблюдение за британским подданным Дэвидом С., задержанным в Германии по подозрению в работе на российскую спецслужбу, и что его задержание не было внезапным. Также сообщалось, что Дэвид С. работал в посольстве Великобритании в Берлине, говорит о том, что он имел ограниченный доступ к информации высокого уровня, но в то же время этот доступ не был незначительным. Он, в частности, мог предоставлять России данные по протоколам безопасности в посольстве, детали о внутренней Wi-Fi-сети, профили старших дипломатов и их семей и, вероятно, даже имена агентов Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) в Берлине.

Теги: #спецслужбы_рф #британец #шпионаж
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