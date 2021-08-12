В Марше защитников Украины в День Независимости в Киеве ожидается участие около 30 тысяч человек - представитель оргкомитета

В Марше защитников Украины 24 августа в День 30-летия независимости в Киеве могут принять участие около 30 тысяч человек, прогнозирует представитель оргкомитета мероприятия, координатор общественного союза "Союз ветеранов войны с Россией" Александр Войтко.

"В этом году, как и в 2019, и в 2020 годах состоится Марш защитников Украины. Подготовка уже завершается… Мы ожидаем, как и в предыдущие годы, значительное количество участников – около 30 тысяч", - сказал Войтко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, маршрут и план проведения Марша полностью согласованы. "Он начнется после официального военного парада. Собираемся мы в 13.00 в парке им.Шевченко и около 14.00 планируем выход. Маршрут тот же, как и в предыдущие годы: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости", - рассказал координатор организации.

По словам Войтко, в координационный комитет по проведению марша входят 42 общественные организации ветеранов¸ волонтеров, представителей объединения семей "Небесной сотни", духовенства.

"У нас также есть координаторы во всех областях страны, которые занимаются тем, чтобы люди из разных регионов прибыли в Киев на марш защитников Украины", - рассказал он.

Представители общественных организаций подписали правила и принципы проведения Марша, согласно которым он проводится силами общественности ежегодно в День Независимости и не конкурирует с официальными мероприятиями.

"Украинские национальные флаги, государственная и национальная символика – это главная атрибутика Марша. Уместным и важным является использование официальной униформы для ветеранов, добровольцев, военнослужащих российско-украинской войны, медиков, капелланов, волонтеров. Знамена и символику добровольческих, военных ветеранских волонтерских и общественных сообществ, их количество желательно согласовать с организаторами… Использование партийной идентичности, рекламы, брендированной одежды, лозунгов или атрибутики крайне нежелательно", - говорится в правилах проведения Марша.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Марш завершится на Михайловской площади у Стены памяти погибшим защитникам Украины во время вооруженной российской агрессии.