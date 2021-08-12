В Украину идет новая волна жары

Перед наступлением жары, которое начнется в понедельник, температура воздуха будет типичной для августа, +25…+29 °С. На любимый августовский праздник Медовый Спас (Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице), по прогнозу Sinoptik.ua, в Украине ожидается отличная малооблачная погода, +27…+29 °С, в основном без осадков. Дождями может задеть совсем немного только Луганскую и Донецкую области. Волна жаркого воздуха с юго-запада будет в Украине с понедельника повышать температуру с +30 °С до +35 °С.

13-16 августа биометеорологические условия будут в целом благоприятными. Однако как раз в августе - пик сезона цветения амброзии, известного сильнейшего аллергена. Аллергией на пыльцу этого растения чаще всего страдают люди, у которых снижен иммунитет. Длительная аллергия на амброзию может привести к развитию бронхиальной астмы.

На западе Украины в пятницу 13 августа днем сдержанные +23…+24 °С. В выходные и понедельник +27…+28 °С, без осадков. Ночь на пятницу будет холодной +11 °С, в высокогорье +9 °С, но потом ночи станут теплее, +17…+19 °С, в высокогорье до +13 °С. С пятницы по понедельник облачно с прояснениями.

На востоке страны в пятницу спокойные +25…+27 °С, в Луганской и Донецкой областях местами пройдут дожди. В выходные температура воздуха станет выше, до +27…+29 °С, облачности - меньше. В понедельник жарко, до +32 °С.

В Харькове в пятницу и субботу облачно, до +27 °С, ветер северо-западный до 5 м/сек. В воскресенье и понедельник ветер успокоится, будет солнечно, +29…+31 °С.

В южных областях в выходные ожидается +28…+31 °С, в понедельник воздух нагреется до +33 °С. Температура морской воды в Черном море возле Одессы +22 °С, в Азовском море возле Бердянска +28 °С. Пока еще сохраняется идеальная погода для морского отдыха.

В Николаеве с пятницы по понедельник в основном ясно. Днем до +29 °С, в понедельник до +31 °С. Ночью воздух будет охлаждаться до +17…+18 °С.

В центральной части Украины с пятницы по понедельник температура воздуха подрастет с +26 до +30 °С, атмосферное давление повысится, осадки не ожидаются.

На севере страны в пятницу и выходные типичная для августа погода: +25…+28 °С. В понедельник - до +30 °С, но пик жары на следующей неделе прогнозируется во вторник, 17 августа, до +34 °С. Есть небольшая вероятность дождей в воскресенье.

В Киеве с пятницы по понедельник +26…+29 °С. На Маковея, 14 августа, ясно, дождя не будет, слабый северо-западный ветер. В этот день в православных церквях освящают воду, цветы и мак. Мак имел в украинской культуре сакральное значение, как семена, защищающие от нечистой силы.

14 августа - Первый Спас, Маковей (Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня), освящают воду, цветы и мак; пекут шулики́.

15 августа Вознесение Девы Марии (Успение Пресвятой Богородицы) - Западные церкви и большая часть Восточных церквей.