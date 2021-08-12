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13:51 12.08.2021

Сумма причиненных ГПЗКУ убытков составила $57 млн; на днях проведено 62 обыска в разных городах - Нацполиция

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Сумма причиненных ГПЗКУ убытков составила $57 млн; на днях проведено 62 обыска в разных городах - Нацполиция

Сумма убытков, причиненных АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) должностными лицами этого акционерного общества, составила $57 млн, сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается в пресс-релизе, следователи Нацполиции в ходе досудебного расследования установили: должностные лица акционерного общества, вступив в преступный сговор с другими лицами, совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия. "Сумма убытков, причиненный государственной компании, составляет более 57 млн долларов США", - отмечено в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что разоблачили неправомерную деятельность должностных лиц ГПЗКУ оперативники департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции.

В рамках расследования уголовного производства, начатого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. "При этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара. В ходе следствия полицейские разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы. В частности за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время известно, что в течение января-мая 2021 года ГПЗКУ заключены внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более $231 млн. А по состоянию на конец июля 2021 года дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед государственной компанией составляет более $57 млн.

Кроме того, установлены факты злоупотребления при заключении договоров о страховании имущества. Чиновники корпорации в сговоре с должностными лицами коммерческих субъектов хозяйствования заключали договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия для государственной компании. По этим фактам следователи Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, между ГПЗКУ и тремя страховыми компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества на общую сумму 2,559 млрд грн и уплачена страховая премия в размере 99,042 млн грн. "Страховой тариф по указанному договору составлял 3,87% от стоимости имущества корпорации, и в 3-5 раз превысил рыночный", - отмечается в сообщении

В Нацполиции сообщили, что 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. По результатам проведения обысков обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, $200 тыс.

В указанных уголовных производствах запланировано проведение ряда следственных действий и экспертиз. "По их результатам будет решаться вопрос об объявлении подозрений лицам, причастным к хищению государственных средств", - заключили в Нацполиции.

Теги: #убытки #нацполиция #гпзку
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