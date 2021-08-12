Украина отправила Литве 38 тонн гумпомощи для усиления охраны границ от нелегальных мигрантов

Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литовскую Республику, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.

Как сообщалось, 28 июля на заседании Кабмина был одобрен проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике".

Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси.