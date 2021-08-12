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12:11 12.08.2021

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, небольшие дожди с грозами ожидаются только на юго-востоке

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В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, небольшие дожди с грозами ожидаются только на юго-востоке

В ближайшие сутки, 13 августа, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, теплый и в основном сухой атлантический воздух, лишь на крайнем юго-востоке страны еще вероятны дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине преимущественно без осадков, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны 16-21°, днем 23-29°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

В Киеве 13 августа без осадков. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 13 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 36,6 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая ночью на отметке 8,1 градусов выше ноля в 1887 году.

В субботу, 14 августа, в Украине также преимущественно без осадков, лишь на крайнем юго-востоке страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на юге страны до 17°; днём 23-28°, на Закарпатье до 30°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

12 августа на 8.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-28°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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