События

12:12 12.08.2021

Команда "Укроборонпрома" в США провела двусторонние переговоры с ведущими американскими оборонными компаниями

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Команда "Укроборонпрома" в США провела двусторонние переговоры с ведущими американскими оборонными компаниями

Команда государственного концерна "Укроборонпром" посетила США, где провела ряд рабочих встреч и двусторонних переговоров с ведущими американскими оборонными компаниями.

Как сообщает пресс-служба госконцерна, поездка состоялась в рамках подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США и при поддержке посольства Украины в США совместно с U.S.-Ukraine Business Council (USUBC).

"Принятие законопроекта №3822 и реформа государственного ОПК открывают новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими стратегическими партнерами. Привлечение инвестиций, трансфер технологий и совместные предприятия для укрепления украинской оборонки, а также усиление совместных позиций на глобальном рынке вооружения - это те шаги, которые мы предлагаем нашим коллегам в США", - сказал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Также в концерне убеждены, что визит президента Украины в Вашингтон 30 августа откроет новые возможности и позволит перейти на более высокий уровень сотрудничества стран, в частности в оборонной сфере.

Теги: #сша #гусев #укроборонпром
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