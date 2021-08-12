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11:44 12.08.2021

Более 21,9 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, максимальные за пандемию 808 умерших - оперштаб

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Более 21,9 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, максимальные за пандемию 808 умерших - оперштаб

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 21 тыс. 932 случая, умерли за сутки 808 пациентов, и это новый максимум летальных исходов за время пандемии в РФ, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 тыс. 932 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 773 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 808 пациентов, и это новый антирекорд по числу подтвержденных летальных исходов. До этого максимум зафиксирован 16 июля - 799, такое же число скончавшихся было накануне в среду.

Наибольшее число умерших в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 48, в Краснодарском крае - 32.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 294 новых случая COVID-19, 3 тыс. 329 пациентов выздоровели после болезни.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлен 1 тыс. 801 новый случай, в Московской области - 1 тыс. 143.

Всего за пандемию в России зарегистрировано 6 млн 534 тыс. 791 случай коронавирусной инфекции, 168 тыс. 049 умерших и 5 млн 828 тыс. 972 выписанных.

Теги: #рф #коронавирус
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