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10:46 12.08.2021

В случае ужесточения карантинных ограничений вакцинированные граждане могут получить привилегии – эксперт

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В случае ужесточения карантинных ограничений вакцинированные граждане могут получить привилегии – эксперт

В случае ухудшения эпидемической ситуации и ужесточения карантинных ограничений граждане, которые получили две дозы вакцины от COVID-19, могут получить определенные привилегии, прогнозирует гендиректор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Министерства здравоохранения Мария Карчевич.

"На осень, если будет ухудшение эпидемической ситуации, мы думаем, что спектр применения цифрового COVID-сетификата, который сейчас внедряется, будет расширен. Если будут какие-то дополнительные карантинные ограничения вводиться, то мы будем рассматривать вариант, что те люди, которые будут иметь такой документ, будут иметь определенные привилегии", - сказала она в онлайн-интервью на YouTube-канале Doctor Bulavinova.

Карчевич пояснила, что речь идет о внутреннем цифровом сертификате, который может быть сгенерирован через сервис "Дия" и при необходимости распечатан в бумажной форме. В этом сертификате будет содержаться, в частности, информация, о вакцинации, а также данные о проведенных ПЦР-тестированиях и выздоровлении от COVID-19.

"Если у вас есть две дозы вакцины от COVID-19 или в течении последних 72 часов был сделан ПЦР-тест, вы сможете через сервис "Дия" подать запрос и сгенерировать такой сертификат", - сказала она.

Карчевич уточнила, что будут внедрены два вида COVID-сертификатов - внешний и внутренний.

Внешний, тестирование которого продолжается в настоящее время, может использоваться для пересечения границы, в частности, для путешествий по странам ЕС.

Внутренний сертификат в настоящее время может использоваться только для участия в массовых мероприятиях.

Она отметила, что внедрение и внутреннего и внешнего COVID-сертификата будет одновременным и выразила надежду, что это произойдет уже в ближайшее время.

Внедрение документа зависит от решения Еврокомиссии.

"В настоящее время у нас есть один документ, который выдается после двух доз вакцины, это международное свидетельство о вакцинации. Оно выдается в бумажной форме, потому, что так предусмотрено международными медико-санитарными нормами", - сказала она.

Карчевич обратила внимание, что в международное свидетельство о вакцинации вносится только персональные данные и информация о вакцинации. Данных о ПЦР-тестировании или перенесенном заболевании документ не содержит.

Теги: #вакцинация #минздрав #коронавирус
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