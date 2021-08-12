ГБР подыгрывает стране-агрессору в сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" - адвокат

Адвокат политика лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось привлечь к делу об инциденте в Керченском проливе в отношении его подзащитного решение Международного морского трибунала в Гамбурге, сообщается на сайте политсилы.

"Общество уже начало забывать о "деле моряков", зарегистрированном ГБР с подачи агентов влияния государства-агрессора уголовное производство, в рамках которого следователи ГБР пытаются доказать, что Украина и украинские моряки сами виноваты в восторге русскими наших кораблей… А между тем старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГБР Сергеева прямо 10 июля 2021 года вынесла постановление, которым отказалась истребовать и приобщить к материалам производства копию официального текста Решение международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019", - написал Головань в Facebook.

Адвокат обнародовал ответ ГБР, в котором говорится: "Спор между Украиной и РФ еще рассматривается, окончательное решения не принято". Он высказал убеждение, что следователи ГБР "очень надеются, что Украина проиграет".