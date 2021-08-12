Украина и США подтвердили сотрудничество в противодействии транснациональным наркотрафикам - Госпогранслужба

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и атташе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков при посольстве США в Украине Трэвис Брукс подписали Меморандум о взаимопонимании.

"Этим знаковым документом, подписание которого состоялось в посольстве США, была подтверждена приверженность Госпогранслужбы Украины и Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству в противодействии транснациональным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, включая их аналоги и прекурсоры, а также сопутствующим преступлениям", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Присутствующая на мероприятии временная поверенная в делах США Кристина Квин отметила, что произошло важное событие - подписание документа над которым стороны активно работали долгое время. "Это подтверждает нашу работу и партнерство в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - отметила она.

Кроме обмена информацией, в том числе о путях отмывания средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, украинские и американские правоохранители договорились участвовать в двусторонней правоохранительной деятельности, в частности совместных операциях, и вместе разоблачать коррумпированных лиц, причастных к наркотрафику.

По данным Госпогранслужбы, объемы выявленных наркотиков на государственной границе Украины и уровень риска их контрабанды остаются высокими. "Всего с начала этого года на границе задержано более 170 кг наркотических средств. Наибольшее их количество выявлено на морских каналах сообщения и на границе с РФ. Основную часть обнаруженного объема составляют наркотики растительного происхождения и кокаин", - отмечается в сообщении.