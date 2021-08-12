Число заражений COVID-19 в мире превысило 204,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 204 млн 733 тыс. 205, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 324 тыс. 553 человек.

В число стран с более 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 190 тыс. 342 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 618 тыс. 479.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 77 тыс. 706, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 429 тыс. 669.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 245 тыс. 85 заболевших, умерли 565 тыс. 74 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 556,5. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 907 человек, в Индии - 308, Бразилии - 2 тыс. 642.