События

08:15 12.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 039 человек, 24 летальных случая – Минздрав

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 039 человек, 24 летальных случая – Минздрав

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 039 человек, 24 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 11 августа 2021 в Украине зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 77, медработников - 41). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 588 человек, летальных случаев – 24, выздоровели - 1039 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа - о 1054 новых случаях заболевания, 6 августа - о 1081 новых случаях, 5 августа - о 1052 новых случаях, 4 августа - о 984 новых случаях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 262 601 человек, выздоровели 2 194 791 человек, летальных случаев - 53 173.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:07 12.08.2021
Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19

Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19

19:22 11.08.2021
Власти Франции распространяют требование санитарного пропуска на ряд крупнейших торговых центров

Власти Франции распространяют требование санитарного пропуска на ряд крупнейших торговых центров

13:13 11.08.2021
Кабмин продлит адаптивный карантин и режим ЧС до 1 октября

Кабмин продлит адаптивный карантин и режим ЧС до 1 октября

08:26 11.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 122  новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 160 человек, 25 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 1 122  новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 160 человек, 25 летальных случаев

06:25 11.08.2021
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили почти 52 тыс. взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили почти 52 тыс. взрывоопасных предметов

02:19 11.08.2021
В поисках источника коронавируса разведка США пытается дискредитировать Китай

В поисках источника коронавируса разведка США пытается дискредитировать Китай

20:32 10.08.2021
В ФРГ с 11 октября отменят бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не стал делать прививку

В ФРГ с 11 октября отменят бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не стал делать прививку

18:56 10.08.2021
Полностью привились от коронавируса более 75% взрослых британцев

Полностью привились от коронавируса более 75% взрослых британцев

18:36 10.08.2021
В BioNTech полагают, что для защиты от новых штаммов COVID-19 может понадобиться третья доза вакцины

В BioNTech полагают, что для защиты от новых штаммов COVID-19 может понадобиться третья доза вакцины

17:46 10.08.2021
В Украине от COVID-19 привиты более 2,3 тыс. коллективов – Ляшко

В Украине от COVID-19 привиты более 2,3 тыс. коллективов – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, погиб мирный житель, ранен военный

Реконструкция Софийской площади в Киеве должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса – эксперт

Украина и Германия обсудят гарантии исполнения обязательств по "Северному потоку-2" – пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, погиб мирный житель, ранен военный

США пристально следят за ситуацией в связи с новым обвинением Навального

На День Независимости Украины в Киеве состоится концерт Андреа Бочелли

12 августа: Какой сегодня праздник

В США призвали президента Польши не подписывать закон о реституциях

В суд направлен обвинительный акт в отношении еще одной участницы схемы "Завода "Краян"

Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы

Двое жителей Харьковской области изготовляли поддельные паспорта, дипломы и водительские удостоверения

Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана

Минреинтеграции передало 5 тыс. тематических раскрасок о минной опасности детскому центру "Артек"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА