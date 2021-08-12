В Украине за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 039 человек, 24 летальных случая – Минздрав

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 039 человек, 24 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 11 августа 2021 в Украине зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 77, медработников - 41). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 588 человек, летальных случаев – 24, выздоровели - 1039 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа - о 1054 новых случаях заболевания, 6 августа - о 1081 новых случаях, 5 августа - о 1052 новых случаях, 4 августа - о 984 новых случаях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 262 601 человек, выздоровели 2 194 791 человек, летальных случаев - 53 173.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.