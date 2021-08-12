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08:07 12.08.2021

Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19

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Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19

В подготовленном американским разведсообществом проекте доклада о происхождении СOVID-19 пока нет единого вывода по сути изучения вопроса, сообщил телеканал CNN со ссылками на источники.

Они утверждают, что после трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество все еще склоняется к двум теориям: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии; он естественным образом перешел к людям от животных.

В мае президент Джо Байден приказал спецслужбам США удвоить усилия по расследованию происхождения вируса, включая возможность того, что он мог просочиться из уханьской лаборатории, и доложить ему в течение 90 дней. Вполне возможно, что проект доклада может подвергнуться значительным изменениям в ходе оставшегося времени, отпущенного на изучение всего массива информации.

Теги: #сша #разведка #доклад #коронавирус
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