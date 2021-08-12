События

07:55 12.08.2021

За минувшие сутки российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, погиб мирный житель, ранен военный

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За минувшие сутки российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, погиб мирный житель, ранен военный

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 8 обстрелов, в результате которых погиб мирный житель и ранение получил украинский военнослужащий. С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня… В результате обстрела Новоселовка Вторая погиб местный житель1935-го года и были повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства… один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

Противник осуществлял обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм, автоматических станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что в результате обстрела Новомихайловки была повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра 12 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка
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