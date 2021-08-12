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07:35 12.08.2021

США пристально следят за ситуацией в связи с новым обвинением Навального

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США пристально следят за ситуацией в связи с новым обвинением Навального

Вашингтону известно о предъявлении нового обвинения российскому оппозиционеру Алексею Навальному, США пристально следят за ситуацией, заявил в среду представитель Госдепа Нед Прайс.

"Нам известно об этом", - сказал Прайс, отвечая на вопрос журналиста о том, знают ли Вашингтоне о том, что Навальному предъявили новое обвинение.

"Мы очень пристально следим (за ситуацией)", - подчеркнул представитель Госдепа.

При этом Прайс не ответил на вопрос о том, следует ли ожидать какой-либо реакции Госдепа на развитие ситуации с российским оппозиционером.

Ранее в среду стало известно, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному по "делу Ив Роше", предъявили новое обвинение о создании организации, посягающей на личности и права граждан. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ)", - сказала Петренко в среду журналистам.

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии N2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с Навальным.

США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

Теги: #сша #россия #ситуация #навальный
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