События

07:15 12.08.2021

На День Независимости Украины в Киеве состоится концерт Андреа Бочелли

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На День Независимости Украины в Киеве состоится концерт Андреа Бочелли

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на Площади Конституции состоится концерт обладателя "Грэмми" итальянского оперного певца Андреа Бочелли, сообщили в Посольстве Украины в Италии.

"В годовщину независимости Украины в Киеве состоится знаковое событие - концерт всемирно итальянского оперного певца Andrea Bocelli. Маэстро представит программу "Голос моей души" в поддержку создания Центра современного искусства - музея Ивана Марчука", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук.

Отмечается, что во время концерта на экранах будут оживать картины украинского художника, которые переплетаясь с изящными ариями итальянского тенора, что создаст невероятное многомерное художественное полотно для зрителя.

Выступление будет сопровождать Национальный Симфонический Оркестр Украины под диригентством Марчелло Рота и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

"Мероприятие состоится 24 августа в 17:00 на Площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца)", – добавили в посольстве.

 

Теги: #киев #бочелли #день_независимости
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