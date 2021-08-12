События

07:05 12.08.2021

В США призвали президента Польши не подписывать закон о реституциях

1 мин читать
В США призвали президента Польши не подписывать закон о реституциях

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность утверждением польским сенатом законопроекта об ограничении по срокам реституций жертвами холокоста и призвал польского президента Анджея Дуду не подписывать его.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что парламент Польши принял закон, серьезно ограничивающий процесс реституции имущества жертв холокоста и членов их семей, других владельцев еврейской и нееврейской собственности, незаконно конфискованной в коммунистическую эпоху Польши", - говорится в распространенном госдепом заявлении дипломата.

Блинкен подчеркнул: "Мы настоятельно призываем президента Дуду не подписывать закон или, в соответствии с полномочиями, предоставленными ему как президенту, передать законопроект в Конституционный трибунал Польши". По его словам, Польше необходим всеобъемлющий закон для урегулирования претензий в отношении конфискованного имущества, чтобы "обеспечить определенную меру справедливости для пострадавших от незаконной конфискации".

В минувшую среду польский сенат утвердил принятый ранее сеймом (нижней палатой парламента) законопроект об ограничении 30 годами с момента административного решения права оспаривать право на собственность жертвами холокоста.

После принятия законопроекта сеймом министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал его "аморальным", и предупредил, что он нанесет "серьезный ущерб отношениям между двумя странами".

С критикой законопроекта выступили также некоторые американские сенаторы.

Теги: #сша #реституция #польша #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:07 12.08.2021
Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19

Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19

07:35 12.08.2021
США пристально следят за ситуацией в связи с новым обвинением Навального

США пристально следят за ситуацией в связи с новым обвинением Навального

23:41 11.08.2021
США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

20:06 11.08.2021
Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с представителем Госдепа США

Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с представителем Госдепа США

15:12 11.08.2021
Зеленский подписал закон, который будет стимулировать развитие цифровой экономики в Украине

Зеленский подписал закон, который будет стимулировать развитие цифровой экономики в Украине

14:49 11.08.2021
Зеленский подписал законы о стимулировании развития отрасли экологического транспорта в Украине

Зеленский подписал законы о стимулировании развития отрасли экологического транспорта в Украине

07:43 11.08.2021
Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли

Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли

04:22 11.08.2021
США не поменяли планы вывода американского контингента из Афганистана - Байден

США не поменяли планы вывода американского контингента из Афганистана - Байден

02:19 11.08.2021
В поисках источника коронавируса разведка США пытается дискредитировать Китай

В поисках источника коронавируса разведка США пытается дискредитировать Китай

00:13 11.08.2021
Блинкен заявил о назначении Хохштейна старшим советником по энергобезопасности

Блинкен заявил о назначении Хохштейна старшим советником по энергобезопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 039 человек, 24 летальных случая – Минздрав

За минувшие сутки российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, погиб мирный житель, ранен военный

Реконструкция Софийской площади в Киеве должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса – эксперт

Украина и Германия обсудят гарантии исполнения обязательств по "Северному потоку-2" – пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 039 человек, 24 летальных случая – Минздрав

За минувшие сутки российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, погиб мирный житель, ранен военный

На День Независимости Украины в Киеве состоится концерт Андреа Бочелли

12 августа: Какой сегодня праздник

В суд направлен обвинительный акт в отношении еще одной участницы схемы "Завода "Краян"

Мужчине, застрелившему собаку на глазах у игравшихся с ней детей, грозит до 8 лет тюрьмы

Двое жителей Харьковской области изготовляли поддельные паспорта, дипломы и водительские удостоверения

Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана

Минреинтеграции передало 5 тыс. тематических раскрасок о минной опасности детскому центру "Артек"

Кличко обратился в полицию расследовать нападение на инспектора по парковке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА