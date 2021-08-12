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03:48 12.08.2021

Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана

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Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана

Лидеры афганского движения "Талибан" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана до тех пор, пока на посту президента страны находится Ашраф Гани, приводят в среду западные СМИ слова премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

"Условие таково: пока (пост президента Афганистана) занимает Ашраф Гани, мы (талибы) не собираемся вести диалог с афганским правительством", - привел Хан слова лидеров "Талибана".

"Я пытался убедить талибов... еще три-четыре месяца назад, когда сюда приезжали лидеры "Талибана", - добавил премьер-министр Пакистана.

По его словам, урегулировать конфликт политическим путем сейчас крайне сложно.

После вывода американских войск, с начала мая талибы овладели 150 округами и в последние несколько дней взяли под контроль 6 из 34 центров афганских провинций. Еще 11 таких центров находятся в данный момент под непосредственной угрозой захвата "Талибаном".

Теги: #талибан #афганистан #переговоры #условие
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