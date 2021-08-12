Кличко обратился в полицию расследовать нападение на инспектора по парковке

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию безотлагательно расследовать нападение владельца сети магазинов "ИБИС" на инспектора с парковки.

Материал с видеорегистратора инспектора мэр обнародовал на своем официальном сайте.

Он отметил, что в среду у магазина "ИБИС" на бульваре Леси Украинки в Киеве произошла стычка с применением газового баллончика. Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковальные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта.

Отмечается, что инспектором были вызваны специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков. "В это время из "ИБИС" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты - газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой КГГА.

"Уже неоднократно город получает жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипаркувольные колоны. Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке. Хочу подчеркнуть, что правила в городе - одинаковы для всех. Сегодня руководство магазина перешло границу и применило физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей. Городская власть настроена навести порядок с парковкой в столице. Особенно в ситуации, когда тротуары полностью заставлены автомобилями, которые мешают передвижению пешеходов. И мы ожидаем оперативное расследование полицией инцидента с нападением на инспектора по парковке", - цитирует Кличко пресс-служба мэрии.