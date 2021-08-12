События

01:31 12.08.2021

Кличко обратился в полицию расследовать нападение на инспектора по парковке

2 мин читать
Кличко обратился в полицию расследовать нападение на инспектора по парковке

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию безотлагательно расследовать нападение владельца сети магазинов "ИБИС" на инспектора с парковки.

Материал с видеорегистратора инспектора мэр обнародовал на своем официальном сайте.

Он отметил, что в среду у магазина "ИБИС" на бульваре Леси Украинки в Киеве произошла стычка с применением газового баллончика. Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковальные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта.

Отмечается, что инспектором были вызваны специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков. "В это время из "ИБИС" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты - газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой КГГА.

"Уже неоднократно город получает жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипаркувольные колоны. Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке. Хочу подчеркнуть, что правила в городе - одинаковы для всех. Сегодня руководство магазина перешло границу и применило физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей. Городская власть настроена навести порядок с парковкой в столице. Особенно в ситуации, когда тротуары полностью заставлены автомобилями, которые мешают передвижению пешеходов. И мы ожидаем оперативное расследование полицией инцидента с нападением на инспектора по парковке", - цитирует Кличко пресс-служба мэрии.

Теги: #киев #парковка #инспектор #нападение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:33 12.08.2021
Правоохранители задержали неизвестного, который приставал к прохожим и угрожал взрывчаткой в центре Киева

Правоохранители задержали неизвестного, который приставал к прохожим и угрожал взрывчаткой в центре Киева

13:45 11.08.2021
Выговский возглавил полицию Киева

Выговский возглавил полицию Киева

13:05 11.08.2021
В Киеве вечером вход на три станции метро могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

В Киеве вечером вход на три станции метро могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

10:52 11.08.2021
Новым руководителем полиции Киева будет Иван Выговский – источник

Новым руководителем полиции Киева будет Иван Выговский – источник

10:40 11.08.2021
Bees Airline с 30 августа запускает рейсы из Киева в Самарканд

Bees Airline с 30 августа запускает рейсы из Киева в Самарканд

02:15 11.08.2021
Киев разработал электронную систему получения спецпропусков в общественный транспорт в случае их введения – первый вице-мэр

Киев разработал электронную систему получения спецпропусков в общественный транспорт в случае их введения – первый вице-мэр

23:03 10.08.2021
В Киеве с 11 августа временно прекращаются рейсы городской электрички

В Киеве с 11 августа временно прекращаются рейсы городской электрички

19:03 10.08.2021
Киевские правоохранители рассматривают возможность изъятия автомобилей, дрифтовавших на Софийской площади – прокуратура

Киевские правоохранители рассматривают возможность изъятия автомобилей, дрифтовавших на Софийской площади – прокуратура

15:55 10.08.2021
Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

14:37 10.08.2021
Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Реконструкция Софийской площади в Киеве должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса – эксперт

Украина и Германия обсудят гарантии исполнения обязательств по "Северному потоку-2" – пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками

В справившейся с лесными пожарами Турции начались наводнения

ПОСЛЕДНЕЕ

США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

На Закарпатье сотрудники ГСЧС спасли из воды 3 детей

ЕС ужесточает нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

Швейцария ввела новые санкции против Беларуси, в том числе в финансовой сфере

Александр Скакун назначен врио главы Харьковской ОГА - указ

Зеленский назначил послов Украины в Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре по совместительству – указы

Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с представителем Госдепа США

"Акции" на исторических территориях должны согласовываться с Министерством культуры, считает Ткаченко

Минкультуры создало цифровую карту событий ко Дню независимости

Власти Франции распространяют требование санитарного пропуска на ряд крупнейших торговых центров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА