Правоохранители задержали неизвестного, который приставал к прохожим и угрожал взрывчаткой в центре Киева

В правительственном квартале Киева правоохранители задержали мужчину, который приставал к прохожим и сообщал, что имеет при себе взрывоопасные вещества, что оказалось ложью. Открыто уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"На площади Конституции неизвестный приставал к прохожим и сообщил о том, что имеет при себе взрывотехнические вещества. Правоохранители остановили мужчину, а взрывотехники проверили его вещи. Никаких опасных веществ не обнаружено", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером.

В информации отмечается, что правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

УКРАИНА-КИЕВ-УГРОЗЫ-ЗАДЕРЖАНИЕ

Правоохранители задержали неизвестного, который приставал к прохожим и угрожал взрывчаткой в центре Киева – полиция

Киев. 12 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В правительственном квартале Киева правоохранители задержали мужчину, который приставал к прохожим и сообщал, что имеет при себе взрывоопасные вещества, что оказалось ложью. Открыто уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"На площади Конституции неизвестный приставал к прохожим и сообщил о том, что имеет при себе взрывотехнические вещества. Правоохранители остановили мужчину, а взрывотехники проверили его вещи. Никаких опасных веществ не обнаружено", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером.

В информации отмечается, что правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.