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22:14 11.08.2021

На Закарпатье сотрудники ГСЧС спасли из воды 3 детей

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На Закарпатье сотрудники ГСЧС спасли из воды 3 детей

В среду вечером на Закарпатье сотрудниками ГСЧС были спасены трое детей, которые во время рыбалки оказались далеко от берега и самостоятельно не смогли выбраться на сушу, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"11 августа около 20:20 в пгт Межгорье Хустского района на р. Река во время рыбалки в воде оказалось 3 детей (2015-2016 г.р.), которые не могли самостоятельно добраться до берега. Подразделением ГСЧС дети спасены и доставлены на берег в удовлетворительном состоянии", – сообщает пресс-служба ведомства на Телеграм канале в среду.

 

Теги: #дети #закарпатье #вода
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