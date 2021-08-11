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21:30 11.08.2021

ЕС ужесточает нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

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ЕС ужесточает нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

Европейский союз в рамках своего плана борьбы с раком устанавливает новые максимальные уровни содержания кадмия и свинца в пищевых продуктах.

"Сегодняшнее решение направлено на то, чтобы поставить потребителей во главу угла, сделав нашу пищу более безопасной и здоровой в соответствии с обязательствами по Европейскому плану борьбы с раком", - заявила в среду комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис.

"Это также еще один шаг в укреплении и высоких и мировых стандартов ЕС в пищевой цепи и обеспечении потребителей и наших граждан более безопасными, здоровыми и экологически чистыми продуктами питания", - добавила она.

Меры по максимальному уровню свинца будут применяться с 30 августа, кадмия - с 31 августа.

Эти меры призваны повысить безопасность продуктов питания, продаваемых и потребляемых в ЕС, помогут удалить с рынка продукты с самой высокой концентрацией кадмия. Он потенциально содержится во фруктах, овощах, зерновых и масличных культурах. Будут снижены максимальные уровни свинца во многих пищевых продуктах, включая детское питание. Новые уровни по свинцу будут установлены для таких продуктов, как лесные грибы, специи и соль.

Принятые решения - это результат многолетней непрерывной работы Европейской комиссии, государств-членов ЕС и Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, а также консультаций с предприятиями пищевой отрасли, говорится в пресс-релизе.

Теги: #ес #канцерогены #продукты
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