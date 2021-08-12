12 августа: Какой сегодня праздник

12 августа христиане всего мира отмечают праздник Силоса, Силуана, Епенета, Андроника и Крискента. Эти апостолы были последователями Христа и все свои деяния посвящали добру и вере. Так же сегодня вспоминают Иоанна Воина, помогавшему простым людям во времена гонений.

В народе, 12 августа, называли Силин день. Как правило погода в этот период стояла пасмурная, холодная и дождливая, но несмотря на это, было принято начинать озимый сев некоторых культур. Мужчины в этот день старались активно себя проявлять, чтобы привлечь в свою жизнь полосу удач и покровительство Силуана: "Святой Сила добавит мужику силы".

День встреченного рассвета

Каждый день, хотим мы этого или нет, видим это событие или ещё летаем в мире снов, наступает рассвет. Это действие, когда сменяется ночь на день, имеет свой собственный праздник – День рассвета. Только устроители этого праздничного события добавили в название слово "встреченного".

Международный день молодёжи

12 августа молодёжь всего мира празднует свой праздник. Это событие начали отмечать в 1999 году, когда на очередном заседании Ассамблеи ООН было принято решение о необходимости уделять больше внимания развитию молодого поколения Земли.

Праздник персонального компьютера

Современное общество уже не может обойтись без компьютерных технологий, верных помощников, которые ворвались во все сферы деятельности и бытия человека. А началось всё 12 августа 1981 года, когда увидел мир первый персональный компьютер. Сегодня практически в каждом доме есть персональный компьютер и во многом мы благодарны этой технике. Ноутбук, планшет или другое персональное компьютерное устройство поздравлять необычно, но, как минимум, можно его почистить, протереть пыль или удалить ненужные файлы.

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Праздник потерянного ТВ пульта

Именины в этот день отмечают Герман, Анатолий, Лука, Ангелина, Максим, Павел, Валентин.