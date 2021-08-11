Александр Скакун назначен врио главы Харьковской ОГА - указ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с поста главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) согласно поданному ею заявлению.
Это определено указом от 11 августа, сообщает сайт главы государства.
Временно исполнять обязанности главы Харьковской ОГА будет Александр Скакун. Соответствующий указ президент подписал в среду. Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской облгосадминистрации в ноябре 2020 года.