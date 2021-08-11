Зеленский назначил послов Украины в Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре по совместительству – указы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Швейцарии Артема Рыбченко послом в Лихтенштейне по совместительству.

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник назначен послом в Сан-Марино по совместительству.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев назначен послом в Андорре по совместительству.

Соответствующие указы №№352/2021-354/2021 от 11 августа опубликованы на сайте главы государства.