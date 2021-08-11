События

20:06 11.08.2021

Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с представителем Госдепа США

1 мин читать
Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с представителем Госдепа США

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с исполняющим обязанности помощника секретаря Бюро операций по урегулированию и стабилизации конфликтов Государственного департамента США Робертом Фаучером (Robert J. Faucher).

Как сообщается на сайте Минветеранов в среду, представитель Госдепа выразил надежду на сотрудничество с ведомством. "Продуктивно обсудили усилия по реинтеграции ветеранов боевых действий в украинское общество с министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими украинскими партнерами о предоставлении этим героям поддержки, которой они заслуживают", - написал он в Twitter.

Согласно сообщению, Лапутина в настоящее время находится с рабочим визитом в США.

Источники:

https://mva.gov.ua/ua/news/yuliya-laputina-obgovorila-pitannya-pidtrimki-ukrayinskih-veteraniv-z-predstavnikom-derzhdepu-ssha

https://twitter.com/CSOAsstSec/status/1425476544688951299

Теги: #сша #минветеранов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:43 11.08.2021
Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли

Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли

04:22 11.08.2021
США не поменяли планы вывода американского контингента из Афганистана - Байден

США не поменяли планы вывода американского контингента из Афганистана - Байден

02:19 11.08.2021
В поисках источника коронавируса разведка США пытается дискредитировать Китай

В поисках источника коронавируса разведка США пытается дискредитировать Китай

00:13 11.08.2021
Блинкен заявил о назначении Хохштейна старшим советником по энергобезопасности

Блинкен заявил о назначении Хохштейна старшим советником по энергобезопасности

20:07 10.08.2021
Сенат США одобрил законопроект об инфраструктуре с объемом финансирования более $1 трлн

Сенат США одобрил законопроект об инфраструктуре с объемом финансирования более $1 трлн

19:05 10.08.2021
Временная поверенная в делах США обсудила с Галущенко сотрудничество в поддержку целей Украины в области энергетической безопасности и климата

Временная поверенная в делах США обсудила с Галущенко сотрудничество в поддержку целей Украины в области энергетической безопасности и климата

19:02 10.08.2021
NASA переносит полет на Луну из-за неготовности скафандров

NASA переносит полет на Луну из-за неготовности скафандров

18:22 10.08.2021
Украина и США должны углубить энергетический диалог – Галущенко

Украина и США должны углубить энергетический диалог – Галущенко

16:33 10.08.2021
Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

15:37 10.08.2021
Экс-министр нацбезопасности США стал арбитром в инициированном компаниями Коломойского и Боголюбова споре с США

Экс-министр нацбезопасности США стал арбитром в инициированном компаниями Коломойского и Боголюбова споре с США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Реконструкция Софийской площади в Киеве должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса – эксперт

Украина и Германия обсудят гарантии исполнения обязательств по "Северному потоку-2" – пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками

В справившейся с лесными пожарами Турции начались наводнения

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС ужесточает нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

Швейцария ввела новые санкции против Беларуси, в том числе в финансовой сфере

Александр Скакун назначен врио главы Харьковской ОГА - указ

Зеленский назначил послов Украины в Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре по совместительству – указы

"Акции" на исторических территориях должны согласовываться с Министерством культуры, считает Ткаченко

Минкультуры создало цифровую карту событий ко Дню независимости

Власти Франции распространяют требование санитарного пропуска на ряд крупнейших торговых центров

В Украине отпуск антибиотиков с 2022г будет возможен только по электронному рецепту – эксперт

Дело о получении неправомерной выгоды нардепом Юрченко направлено в суд

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили условия перемирия, ранен украинский боец, погиб мирный житель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА