Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с представителем Госдепа США

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с исполняющим обязанности помощника секретаря Бюро операций по урегулированию и стабилизации конфликтов Государственного департамента США Робертом Фаучером (Robert J. Faucher).

Как сообщается на сайте Минветеранов в среду, представитель Госдепа выразил надежду на сотрудничество с ведомством. "Продуктивно обсудили усилия по реинтеграции ветеранов боевых действий в украинское общество с министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими украинскими партнерами о предоставлении этим героям поддержки, которой они заслуживают", - написал он в Twitter.

Согласно сообщению, Лапутина в настоящее время находится с рабочим визитом в США.

Источники:

https://mva.gov.ua/ua/news/yuliya-laputina-obgovorila-pitannya-pidtrimki-ukrayinskih-veteraniv-z-predstavnikom-derzhdepu-ssha

https://twitter.com/CSOAsstSec/status/1425476544688951299